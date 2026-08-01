Preparan ataque a infraestructura energética de Irán

Estados Unidos e Israel planean atacar objetivos de infraestructura energética en Irán, según informaron varias fuentes a CBS News, Axios y el medio “The Wall Street Journal”, y es posible que se produzcan ataques durante todo el fin de semana.

Según diversas fuentes estadounidenses, los israelíes han sido notificados y están coordinando con Estados Unidos. El presidente aún no ha dado la autorización final para los ataques, indicaron.

Un funcionario israelí declaró a CBS News: “Israel desconoce la decisión de reanudar las operaciones militares a gran escala, ni se le ha solicitado que participe en ninguna acción militar contra Irán”.

Según fuentes consultadas más adelante, el plan de ataque militar surgió durante la reunión del gabinete del presidente Trump en Camp David el viernes. Algunos asesores de la Casa Blanca especializados en política se opusieron de manera firme, indicaron otras fuentes.

“Creo que simplemente queremos ganar”, dijo Trump a la prensa cuando se le preguntó sobre la reactivación de la diplomacia.

“Como dijo el presidente Trump en la reunión de su gabinete de hoy, Estados Unidos ganará e Irán no tendrá un arma nuclear bajo su mandato”, declaró a Axios la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Algunos asesores de la Casa Blanca especializados en política se opusieron firmemente, según una de las fuentes.

Trump dijo: “Los vamos a golpear muy fuerte. En algún momento, dirán: ‘Ya no podemos soportarlo más’”.