Preparan eliminación de pensiones doradas

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó que esta semana se discutirá la iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución Política, para poner límite a las jubilaciones y pensiones de los altos funcionarios públicos.

¿En qué consiste la reforma?

En un videomensaje en redes sociales, la senadora detalló que con la iniciativa remitida por la titular del Ejecutivo Federal el martes pasado se pondrá fin a las llamadas “pensiones doradas”, pues los funcionarios y exfuncionarios no podrán recibir más del 50 por ciento de lo que gana la presidenta de la República, lo que equivale actualmente a 70 mil pesos mensuales.

Castillo Juárez destacó que senadoras y senadores también estarán muy pendientes de la discusión que se lleve a cabo en la Cámara de Diputados en torno a la reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum remitió la semana pasada al Congreso de la Unión.

Señaló que otro importante tema en la agenda de esta semana en la Cámara de Senadores será la rendición del Informe Anual de la Fiscalía General de la República (FGR).

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado puntualizó que el Senado de la República “seguirá discutiendo y aprobando dictámenes de consenso”, además de que se abrirá el espacio para que una persona hablante en lengua indígena comparta en la sesión del pleno del próximo miércoles sus propuestas, experiencias y el significado de su cultura.

Recordó que este lunes se realizará la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la que se revisarán los temas a tratar en el Senado, mientras que en la reunión de la Mesa Directiva del martes se decidirá la agenda en específico.

Laura Itzel Castillo Juárez invitó en su mensaje en redes sociales a conmemorar este domingo 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, pues destacó que “hoy, sin duda, es tiempo de mujeres”.