Preparan informe sobre inmuebles recuperados

Al cuestionar a Mónica Fernández Balboa, del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), sobre cuántos recursos se han entregado y cuántos inmuebles han sido donados en los últimos dos años, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la directora general de este organismo “no venía preparada” para rendir un informe detallado.

Recursos

Durante la conferencia matutina de este viernes 16 de octubre, la jefa del Ejecutivo destacó que el gobierno federal está por entregar 200 millones de pesos (mdp) recuperados de los “fraudes de (Genaro) García Luna” a escuelas de la montaña de Guerrero, por lo que reiteró que en próximos días alistarán un balance del Indep.

Indep y la recaudaciónde fondos

Por su parte, Mónica Fernández Balboa señaló que se recaudan fondos en eventos de comercialización, indicó que un porcentaje se destina al Fondo de Pensiones del Bienestar y el restante se aporta al Gabinete Social de la Presidencia de la República. A la par, dijo, se trabaja para dotar de insumos al Tianguis del Bienestar.

Señaló que a través de la liquidación de entidades que se administran y se encuentran desincorporadas o en liquidación, el Indep ha obtenido recursos, especialmente de la Financiera Nacional para el Desarrollo, los cuales se canalizan al Fondo de Pensiones del Bienestar.

“Llevamos entregados el año pasado, hicimos el corte con 800 millones y ahorita yo creo que espero que vamos a salir un poco más altos, vamos a salir con unos con más cantidades y estamos en este último trimestre del año, estamos reforzando acciones con los eventos de comercialización”, subrayó.