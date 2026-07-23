Preparan repatriación de guanajuatense atropellado

Autoridades de Estados Unidos liberaron el cuerpo del guanajuatense Juan Jairo Coronilla Durán quien presuntamente murió atropellado en una persecución de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para que sea trasladado a San Luis de la Paz, Guanajuato, su tierra natal.

La subsecretaria de Atención a Personas Migrantes del Gobierno del Estado, Susana Guerra Vallejo, dijo que representantes del Consulado en Florida se reunieron este día con Yessica Alamilla López, la esposa de Juan Jairo, para que determine la funeraria para la repatriación del cuerpo.

Susana Guerra señaló que una vez que se precise la funeraria con la que van a trabajar, operaría todo el protocolo de traslado del cadáver a México.

Los gastos del servicio funerario, así como del apoyo logístico de papeleo y todo lo que implica trasladar un cuerpo, y como parte del apoyo económico se comprará el boleto de avión para que la señora regrese a Guanajuato, correrán a cargo del Gobierno del Estado.

Una vez que la viuda vuelva a la entidad, se platicará con ella de los apoyos que les pueden proporcionar a través de otras dependencias, por ejemplo, el manejo del duelo con sus hijos, en la parte emocional, y también para que pueda salir adelante.

Investigan circunstancias de la muerte

Susana Guerra informó que aún no se tiene una versión definitiva y oficial sobre las circunstancias de la muerte de Juan Jairo Coronilla Durán, pero se espera que en cualquier momento el consulado de México en Orlado, Florida, o la Secretaría de Relaciones Exteriores informen de cuál es la situación en este caso.