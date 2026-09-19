Preparan restricciones a celulares en escuelas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) busca alcanzar un acuerdo con las autoridades educativas estatales para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles en planteles educativos, con diferentes niveles de restricción según el grado educativo, informó su titular, Mario Delgado.

El funcionario señaló que la propuesta deberá definir una fecha de entrada en vigor y acompañarse de asambleas informativas dirigidas a docentes, madres y padres de familia.

Indicó que las restricciones serán distintas de acuerdo con el nivel educativo y sostuvo que el debate sobre el uso de celulares en las aulas ha cobrado fuerza ante la evidencia presentada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la prueba PISA.

Señaló que de acuerdo con esos resultados, los dispositivos móviles están afectando de manera importante la comprensión lectora de los estudiantes.

El segundo tema de la reunión es la Estrategia Nacional ABC de las Emociones, preparada por la SEP en coordinación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Presidencia de la República.

Mario Delgado aseguró que la atención de la salud mental de estudiantes de secundaria y educación media superior será una de las prioridades del ciclo escolar.

Añadió que el objetivo es involucrar a todo el Sistema Educativo Nacional en la atención de la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

El funcionario federal también informó además que las autoridades educativas revisarán los avances en la construcción de planteles del Bachillerato Nacional en la modalidad Margarita Maza.