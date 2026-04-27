Preparan revisión de marco jurídico contra violencia digital

En México, 18.1 millones de personas han sufrido violencia o ciberacoso digital, de las cuales 10 millones son mujeres, por lo que el Senado revisará el marco jurídico, a fin de legislar y garantizar espacios seguros para mujeres y niñas.

La senadora Guadalupe Chavira de la Rosa destacó que México se colocó a la vanguardia internacional con reformas como la Ley Olimpia, un capítulo específico contra la violencia mediática y digital en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal, así como el acuerdo suscrito en marzo pasado entre la Secretaría de las Mujeres y las plataformas de Google, Meta y Tik Tok para combatir la violencia digital.

No obstante, reconoció hay pendientes como la construcción de entornos digitales seguros para las mujeres y niñas, por lo que es necesario trabajar en estos retos, a partir de datos duros y propuestas de especialistas.

“Coincidimos en que hacer uso de la tecnología sin las pautas básicas de seguridad puede originar conductas antisociales riesgosas, que los delincuentes pueden aprovechar y el Senado no puede permanecer pasivo ante esta situación”, concluyó.