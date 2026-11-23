Tres resoluciones de la Suprema Corte en siete meses bastan para preguntarnos si México tiene una doctrina definida sobre la prescripción, o tiene respuestas distintas según quién esté sentado frente al expediente.

En abril, el Pleno resolvió el amparo en revisión 422/2025 y declaró inconstitucional la imprescriptibilidad del peculado en Colima: nadie debe vivir indefinidamente bajo la sombra de un proceso penal por la incapacidad del Estado para investigar a tiempo. En junio, en el amparo en revisión 648/2024, el mismo Pleno -por unanimidad- declaró imprescriptibles los delitos culposos de la Guardería ABC, con una lectura expansiva de las “violaciones graves a derechos humanos” que ni el precedente invocado había sostenido ni el Estatuto de Roma respalda. Y en octubre, en el amparo directo en revisión 2454/2026, la Corte resolvió que el plazo para denunciar un fraude entre hermanos en Guanajuato, corre desde que la víctima conoció el delito, no desde su consumación material.

Puestas una junto a otra, estas decisiones técnicamente no dibujan una política judicial: dibujan una Corte que resuelve por intuición y construye después el fundamento que mejor le queda al resultado que ya quería.

El tercer caso debería preocuparnos más, porque parece el más inofensivo. También en los delitos de querella la prescripción corre desde la consumación del delito, como regla general: la querella es un requisito de procedibilidad, no una regla que reinicia el cómputo cuando la víctima se entera de algo. Al desplazar el punto de partida al conocimiento, la Corte no interpreta la ley: la reescribe para mantener viva una acción que, bajo la regla ordinaria, ya estaría extinta. Es el mismo movimiento -ensanchar el poder punitivo más allá del texto- que el Pleno había rechazado dos meses antes en Colima, y el que había abrazado sin reparo en la Guardería ABC.

El patrón es simple e inquietante: en dos de tres casos la Corte ensancha el alcance punitivo del Estado más allá de lo que permite el texto -en la Guardería ABC y en el fraude de Guanajuato-, y en el tercero lo restringe por la razón exactamente contraria -en el peculado de Colima-. Nunca explica, con un criterio que distinga un caso de otro, por qué la seguridad jurídica cede dos veces y se impone en la tercera.

Esto importa más allá de lo académico. La prescripción no es solo un límite al poder punitivo; es un incentivo para que el Ministerio Público investigue pronto y la víctima actúe con diligencia. Cada excepción sin criterio reproducible convierte el plazo en una variable que depende del resultado que la mayoría quiera y una desafortunada invitación a que las víctimas empiecen a “enterarse de viejos fraudes” y estos inunden las fiscalías, las cuales ya no resisten más carpetas de investigación.

Para quienes litigamos materia penal, la consecuencia es inmediata: ya no basta conocer el código aplicable para asesorar con certeza si una acción está prescrita. Hay que leer, además, el humor del Pleno.

La prescripción es el instituto que menos tolera la excepción no explicada: depende de que el gobernado conozca, hasta cuándo puede ser perseguido. Una Corte que mueve esa línea caso por caso no protege a las víctimas ni respeta el debido proceso: traslada la incertidumbre de la ley al criterio de quien, en cada sesión, tenga los votos.