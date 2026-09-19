Presenta Carlos Torres su renuncia a la Fiscalía

Carlos Torres Piña, fiscal general del Estado (FGE) de Michoacán, con licencia, presentó su renuncia al cargo, luego de asumir la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía.

A través de un oficio dirigido a Baltazar Gaona García, presidente del Congreso de Michoacán, el coordinador morenista solicitó a los legisladores la aprobación de su renuncia.

Torres Piña consideró que, por respeto a la autonomía de la FGE y a la naturaleza de sus funciones, debe separarse definitivamente del cargo.

En el documento explicó que estar al frente de la Fiscalía “me permitió conocer, desde una dimensión distinta y profundamente humana, el dolor que enfrentan muchas familias de Michoacán”.

Impunidad penal durante su administración

Durante su paso al frente de la FGE, la institución reportó una impunidad penal de 67.68 por ciento, frente a una media nacional de 89.42 por ciento.

En ese mismo periodo, los recursos recuperados a favor de las víctimas pasaron de 38.5 a 74.9 millones de pesos.

Otro de sus logros fue la reestructuración institucional que incorporó cinco vicefiscalías y la construcción del Plan de Persecución de Delitos 2025-2034, para priorizar investigaciones, fortalecer la atención a víctimas y modernizar los procesos de la institución.

En el combate a la extorsión, durante la gestión se reportaron 223 carpetas de investigación, tres mil 714 denuncias en línea, la detención de 85 personas, entre ellas seis objetivos identificados como líderes regionales, y acciones que llevaron a la desarticulación de 11 bandas.

¿Qué sigue tras la renuncia?

Tras la decisión de Carlos Torres Piña, el Congreso del Estado debe sesionar y aprobar formalmente la solicitud de separación definitiva del cargo.

Mientras se designa al nuevo fiscal, la FGE quedará provisionalmente bajo la conducción del vicefiscal Israel Vega Rodríguez; en tanto, la Cámara Baja deberá iniciar el procedimiento constitucional para elegir al nuevo titular.

El mandatario elige tres nombres de esa lista y devuelve una terna al Congreso.

Finalmente, los diputados eligen al fiscal entre esos tres perfiles, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.