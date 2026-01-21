Presenta credencial del Servicio Universal de Salud

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026, se llevará a cabo el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, identificación que garantizará el derecho a la salud en las instituciones médicas pública del Gobierno de México: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), el IMSS Bienestar, así como en los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.

“Se va a llevar a cabo durante todo el año, de marzo hasta diciembre, el objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos tengan su credencial del Servicio Universal de Salud. En los siguientes años, ‘26, ‘27, ‘28, evidentemente vamos a ir fortaleciendo los tres sistemas de salud principales: el IMSS, el IMSS Bienestar y el Issste. Hay estados que aún no se adhieren al IMSS Bienestar, en esos casos es el servicio de salud estatal, dependen de cada gobernador si incluye al servicio de salud estatal o sencillamente se queda entre el Issste y el IMSS, va a depender de cada gobernador”.

La jefa del Ejecutivo Federal resaltó que la etapa de credencialización tendrá una inversión de 3 mil 500 millones de pesos (mdp) y el objetivo es digitalizar el servicio de salud, acompañado del fortalecimiento del IMSS, IMSS Bienestar e Issste.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que la Credencial del Servicio Universal de Salud, en su versión impresa, contará con información como: nombre completo, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de sangre y si se es donador de órganos, así como dos códigos QR con la derechohabiencia y la unidad de atención más cercana.

Claudia se lanza contra quienes se dicen paladines de la democracia

Y al hacer un repaso de episodios de la política mexicana como el periodo neoliberal, la represión de 1968, el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, el triunfo de Vicente Fox, “el gobierno legítimo”, el plantón de Reforma y el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó a quienes ahora se dicen “paladines de la democracia”.

Acusó fraudes electorales contra el expresidente López Obrador y mencionó nombres de exmandatarios como Felipe Calderón y Vicente Fox, así como Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

Revocación de mandato

Así también, recalcó que es decisión de cada gobernador o gobernadora someterse a la revocación de mandato, como lo expresó el mandatario de Oaxaca, Salomón Jara.

Sheinbaum Pardo indicó que para el caso de la persona titular del Ejecutivo federal, ya está en la Constitución.

“Es una decisión de ellos, de ellas. En el caso de Salomón Jara, decidió hacerlo y pues ya depende de cada uno de ellos”.

En otro tema, la mandataria informó que sostendrá una reunión para definir los detalles sobre la entrega de agua a Estados Unidos, en cumplimiento del Tratado de 1944, sin adelantar aún el volumen o porcentaje que se enviará.

Recibe a gobernadora general de Canadá

Más tarde, la presidenta de México recibió a Mary Simon, gobernadora general de Canadá, en Palacio Nacional, en un encuentro de carácter diplomático que se da en un momento clave para la relación trilateral de América del Norte.

A las 13:56 horas, la mandataria federal salió de Palacio Nacional para dar la bienvenida oficial a la representante canadiense por la Puerta de Honor, con el protocolo correspondiente a una jefa de Estado.

El encuentro entre Sheinbaum y Simon se realiza en un contexto de tensiones regionales derivadas de los recientes amagos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la permanencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que ha generado inquietud en los gobiernos de México y Canadá respecto al futuro del acuerdo comercial.