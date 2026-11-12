Presenta CSP Plan de Consolidación del IMSS Bienestar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Plan de Consolidación del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS Bienestar), el cual consta de 12 acciones en 120 días para fortalecer lo público y garantizar la salud.

“El martes de hace 15 días presentamos 12 acciones en 120 días para el IMSS. Hace una semana presentamos 12 acciones en 120 días del Issste. Y el día de hoy presentamos el programa de trabajo del IMSS Bienestar para estos 120 días”, señaló en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Avanza Vivienda para el Bienestar

A través de un enlace de Palacio Nacional a San Francisco de los Romo, Aguascalientes, la mandataria encabezó como parte del programa Vivienda para el Bienestar, la entrega de 72 viviendas en el fraccionamiento “Infonavit del Barranco”, conformado por 152 hogares que ya fueron asignados en su totalidad.

“Estamos haciendo vivienda para los que menos tienen. El programa de vivienda más importante que se haya hecho en la historia de México: 1.8 millones de viviendas, más apoyos para mejoramiento de vivienda, más créditos para las viviendas. Con el objetivo de que 12 millones de mexicanas y mexicanos se beneficien”, destacó durante la mañanera

Celebra ajustes en salud, escuelas y medio ambiente en PEF

Tras la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, la presidenta Sheinbaum Pardo celebró aumentos en salud, escuelas y medio ambiente.

Aseguró que las elecciones para el próximo año están garantizadas con el presupuesto para el Instituto Nacional Electoral (INE).

“11.3 % en salud y en educación 10.7 %; seguridad, 11.5 %; campo, 20.6 %; ciencia 13 %. Hubo un ajuste que hizo el Congreso donde le da más recursos a La Escuela es Nuestra, principalmente. Es el principal ajuste que se hizo y también a la Secretaría Medio Ambiente, también a la Semarnat le dan más recursos”, expuso Sheinbaum.

Añadió que el INE se queda con 46 mil millones de pesos, con lo que están garantizadas las elecciones del próximo año.

Pide seguir investigaciones por caso CIA en Chihuahua

Además, consideró que deben seguir las investigaciones sobre la presencia de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense en Chihuahua presuntamente desde 2025, como lo dijo un exfuncionario estatal al diario The New York Times.

Afirmó que cualquier colaboración de agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos en México debe cumplir con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Defiende a Andy López Beltrán

En otro tema, la mandataria federal defendió a Andrés Manuel López Beltrán de ataques por parte de opositores y reconoció que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador salió a dar “su versión” sobre acusaciones graves difundidas en medios de comunicación y cuestionamientos del empresario Ricardo Salinas Pliego.

“Es muy bueno el video de Andrés Manuel López Beltrán, yo lo recomiendo que se vea por dos razones, una, él ha sido víctima de ataques y no había él salido a dar su versión. Entonces es muy importante que se conozca su versión. Y la segunda, que me parece más relevante todavía, es lo que dice de Ricardo Salinas Pliego, porque es la persona que principalmente se ha dedicado, entre otros, a atacar”, expresó.

Por otra parte, habló de llegada de Stephen Miller como jefe de gabinete de Donald Trump, “vamos a ver”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum al ser cuestionada por la designación de Miller como jefe de gabinete del mandatario estadounidense y por ser artífice de la política migratoria.

No hay información sobre salida de Taddei de México

Y en medio del escándalo de corrupción de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y del empresario José Alfredo Hernández Casillas, la presidenta repitió que no tiene datos de que haya salido del país.

Refirió que la información migratoria no puede hacerse pública.