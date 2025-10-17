Presenta EE. UU. primera acusación por terrorismo

La Justicia de Estados Unidos presentó este jueves la primera acusación por terrorismo vinculada con el movimiento “Antifa” contra dos individuos señalados por atacar un centro de detención para migrantes en Texas el pasado mes de julio.

Los cargos, presentados en el distrito Norte de Texas, llegan menos de un mes después de que el presidente Donald Trump señaló a este movimiento como una “organización terrorista”, y se enmarcan en un esfuerzo de varias agencias del gobierno por identificar e investigar a individuos o grupos afiliados con la izquierda.

“El FBI arrestó a extremistas violentos y anarquistas, alineados con Antifa y les imputó cargos por terrorismo por primera vez”, señaló el director la agencia, Kash Patel, en su cuenta de la plataforma X, “nadie puede herir a las fuerzas del orden”.

El Gobierno señala a Cameron Arnold y Zachary Evetts, ambos arrestados poco después del ataque contra el centro de detención de Praireland, a las afueras de Dallas, por un cargo de “dar apoyo material a terroristas”, tres de intento de asesinato a un agente del Gobierno y otros tres por disparar un arma de fuego durante un acto de violencia.

De ser encontrados culpables, los dos acusados se enfrentan a un mínimo de 10 años de cárcel y un máximo de cadena perpetua.

En el documento judicial, el Gobierno asegura que estos dos individuos formaron parte de un grupo de unas 10 personas que “planearon” un ataque contra este centro de detención.