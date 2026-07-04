Presenta fallas Tren Maya en estación de Cancún

Una unidad del Tren Maya que cubría la ruta Mérida–Cancún sufrió una avería la noche del miércoles 1.º de julio cuando circulaba en el tramo Leona Vicario–Cancún, a unos 10 kilómetros de la estación Cancún Aeropuerto.

El convoy había salido de Mérida alrededor de las 15:00 horas y tenía previsto arribar a su destino a las 20:00 horas; sin embargo, una aparente pérdida de potencia obligó a detener la marcha, dejando varados a los pasajeros durante más de cinco horas.

Durante la espera, los usuarios denunciaron la falta de aire acondicionado, energía eléctrica, agua y alimentos, además de la escasa información proporcionada por el personal ante el percance y la desesperación de los pasajeros.

En videos difundidos en redes sociales se observó a pasajeros exigiendo una solución inmediata; entre ellos, una mujer pidió ayuda porque necesitaba tomar sus medicamentos.

La situación al interior de los vagones provocó crisis nerviosas y constantes reclamos de los pasajeros.