Presenta Gertz cartas credenciales como embajador

Alejandro Gertz Manero presentó el miércoles 6 de mayo sus cartas credenciales como embajador de México en Reino Unido.

Al presentar sus cartas credenciales ante el Rey Carlos III, el extitular de la Fiscalía General de la República (FGR) es formalmente acreditado como embajador de México ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

“Este significativo acto brinda la oportunidad para reafirmar el compromiso de México de fortalecer una relación bilateral dinámica y próspera con el Reino Unido”, dijo la embajada de México.

En enero pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Gertz Manero fue designado como embajador de nuestro país en Reino Unido.