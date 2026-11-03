Presenta Gómez Mont habeas corpus en Miami

La defensa de la exconductora mexicana de televisión, Inés Gómez Mont-Arena, presentó un habeas corpus en Miami, Florida, en el que solicita revisar la legalidad de su detención.

A través del habeas corpus, presentado en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida el 31 de octubre, Gómez Mont pide al juez que lleva su caso, Jeffrey T. Kuntz, que verifique si su detención fue legal, pero también que no sea trasladada a otro centro de detención. Actualmente se encuentra en el Centro de Transición de Broward.

Recurso

El recurso de habeas corpus que presentó es similar al que en su momento presentará su marido Víctor Manuel Álvarez Puga, tras ser detenido el 24 de septiembre de 2025. Álvarez obtuvo así la libertad bajo fianza, aunque su proceso continúa y se le fijó una audiencia para este mes de noviembre.

El juez Kuntz ya aceptó a trámite el habeas presentado por la defensa de Gómez Mont y ordenó al ICE justificar el arresto de la exconductora mexicana a más tardar este miércoles 4 de noviembre.

En cambio, rechazó la otra solicitud de la defensa de impedir un eventual traslado de Gómez Mont a otro centro de detención, al explicar que no tiene jurisdicción para impedirlo en caso de que el Departamento de Justicia lo determine necesario.

Entre los alegatos de la defensa está que una de las hijas de Gómez Mont está en tratamiento médico y que un traslado de la detenida fuera de Miami sería perjudicial.