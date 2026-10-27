Presenta Guadalupe Taddei su renuncia

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, confirmó la recepción de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de su cuenta de X, el congresista explicó que a partir de este momento la Jucopo inicia con el proceso de sustitución.

“La Cámara de Diputados recibió el oficio de renuncia de Guadalupe Taddei a la Presidencia del Consejo General del @INEMexico. A partir de ahora, la Jucopo inicia el proceso de selección conforme a la Constitución y la ley, con responsabilidad institucional”, expuso.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños Cacho Cué, explicó que tras la recepción del documento se dará cuenta al pleno de la Cámara de Diputados, durante la sesión ordinaria a celebrarse hoy martes.

El presidente sostuvo que los legisladores tienen la oportunidad de demostrar que, mediante el diálogo, “podemos construir los acuerdos necesarios para fortalecer a nuestras instituciones democráticas” .

Arranca cónclave para relevo interino

Por lo anterior, las 10 consejerías del INE que se sostienen en el cargo iniciaron una reunión híbrida para elegir por consenso a quien releve a Guadalupe Taddei de su cargo como consejera presidenta de manera interina, mientras la Cámara de Diputados inicia el proceso de selección de una nueva presidencia en el organismo autónomo.

De manera presencial acudió la consejera Carla Humphrey, quien adelantó que la consejera presidenta no había enterado, de manera formal, su renuncia al resto de consejerías.

“Nos enteramos igual que ustedes, por un comunicado”, dijo en su llegada al instituto. “Primero tiene que materializarse esta renuncia, para poder tomar una serie de determinaciones. Tenemos que ir al Consejo General a tomar esa determinación”, precisó.

Respecto a legisladores que han levantado la voz exigiendo que todo el Consejo General del INE presente su renuncia, la consejera Humphrey responsabilizó directamente a los diputados y senadores de haberle autorizado el “maxipoder” a Guadalupe Taddei, a través de la reforma de 2024.

Recordó que ante varias irregularidades que ellos como consejeros llegaron a escuchar, solicitaban información a la presidencia y les era negada o llegaba sesgada.

Revertir reserva que dio “súper poderes”

Además, las facultades de designación directa otorgadas a la consejera presidenta fueron otorgadas por el Senado de la República, a través de una reserva que interpuso el morenista Pavel Jarero Velázquez.

El documento que da cuenta de la reserva avalada por la Cámara Alta circula en medio del debate y los señalamientos que responsabilizan a la Cámara de Diputados de haber modificado la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) para otorgarle “súper poderes” a Taddei.

Esa reserva fue integrada de último minuto, de madrugada, y en votación económica.

Tras la renuncia de Taddei, se tiene previsto iniciar con el proceso de sustitución, y se analiza la posibilidad de revertir la reserva que dio las mencionadas facultades a la presidencia del INE.