Presenta Harfuch logros en materia de seguridad

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que del 1º de octubre de 2024 al 31 de enero de 2026 han sido detenidas 43 mil 438 personas por delitos de alto impacto; en 24 estados se detuvieron 814 extorsionadores.

Explicó que se han asegurado más de 327 toneladas de droga, incluyendo mil 800 kilogramos y más de cuatro millones de pastillas de fentanilo, del mismo modo decomisaron 22 mil 800 armas de fuego. Mientras que el Ejército y la Marina han desmantelado más de dos mil laboratorios para la producción de metanfetaminas y en acciones en Altamar se han asegurado 51 toneladas de cocaína.

Detalló que desde la implementación de la estrategia nacional contra la extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, se han incrementado el número de denuncias ciudadanas al número 0-8-9.

Destaca las detenciones más relevantes por extorsión

Explicó que las detenciones más relevantes por los delitos de extorsión en el mes de enero en la Ciudad de México (CDMX) se realizó la detención de seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas.

En Apatzingán, Michoacán, de igual forma fue detenido César Alejandro “N”, alias “El Botox”, líder de la célula delictiva “Los Blancos de Troya”, vinculados con los delitos de homicidio, extorsiones a productores en el sector limonero y aguacatero, cobro de piso, robo de vehículos y venta de droga.

Al destacar que se registró una disminución de 42 % en los homicidios dolosos en México, lo que representa 36 homicidios menos que en septiembre de 2024, destacó casos relevantes de detenciones, entre ellas la de Hugo Alexis “N”, alias “El Espíritu”, jefe de célula del Cártel de Chiapas, donde se aseguraron cuatro armas largas y un vehículo con reporte de robo.

Mineros secuestrados en Sinaloa

Así también, Omar García Harfuch informó que de acuerdo con las primeras declaraciones de los detenidos, los mineros secuestrados y encontrados sin vida en Sinaloa fueron “confundidos” con “integrantes de un grupo antagónico”.

Indicó que se detuvieron a cuatro personas relacionadas con este caso, además que son integrantes de la célula de “Los Chapitos”.

“Con las primeras detenciones que realizó el Ejército de cuatro personas presuntamente responsables de la privación de la libertad, lo que mencionan es que fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico.

“Esas son las primeras declaraciones, vamos a tener más información”, dijo el titular de la dependencia.