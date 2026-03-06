Presenta MC su reforma electoral

La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, senadores y diputados presentaron su propuesta alterna de reforma electoral que incluye el voto obligatorio en la ley; permitir que jóvenes mayores de 16 años sufraguen, fortalecer el PREP y que sea utilizado en todos los estados bajo supervisión del INE.

En rueda de prensa, el coordinador nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, presentó la iniciativa denominada “Más Democracia, Menos Gasto”, donde dijo existen algunas coincidencias con la iniciativa presidencial en temas como el voto electrónico y la fiscalización de recursos.

Expuso que se propone que en México, como ocurre en otros países, el voto sea obligatorio y que quien no cumpla existan sanciones como el trabajo comunitario, así como permitir el llamado “voto joven”, es decir que las personas mayores de 16 años tengan ese derecho, con lo que se ampliaría la participación en las urnas en más de 4.5 millones de jóvenes.

Solicitarán discusión

Indicó que solicitarán que esta iniciativa se discuta en el Congreso junto con la de la presidenta Claudia Sheinbaum y agregó que se propone una circunscripción migrante, con 10 diputaciones electas únicamente por mexicanos en el extranjero.

En el tema del financiamiento, proponen reducir el 10 por ciento de los recursos a partidos políticos y reducir de 48 a 35 minutos el tiempo de radio y televisión.

Eliminar todas las funciones duplicadas entre INE, OPLES y otros, consolidar un Sistema Nacional Electoral y fortalecer el PREP para que realice los cómputos preliminares en todas las elecciones estatales.

Prohiben aportaciones

Prohibición de aportaciones anónimas o de origen no verificable, para cerrarle el paso al financiamiento ilícito.

Álvarez Máynez propuso la nulidad de la elección en caso de que se asesine a uno de los candidatos, para evitar que el crimen imponga autoridades.

Subrayó la necesidad de frenar la sobrerrepresentación de la cual se ha beneficiado el actual régimen, por lo que planteó la aplicación gramatical de la Constitución. Que el Congreso de la Unión se integre fiel al voto popular y acabar con las mayorías artificiales.