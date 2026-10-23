Presenta Moctezuma cartas credenciales ante Ursula von der Leyen

Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México ante Bélgica, Unión Europea y Luces, presentó sus cartas credenciales ante Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y António Costa, presidente del Consejo Europeo.

El embajador indicó que esta presentación fue “con la encomienda de acercar a México y Europa para generar mayores oportunidades económicas”.

“Representar a México es un honor y una gran responsabilidad”, externó en sus redes sociales.

Recientemente, Moctezuma Barragán se encontró con Andrew Puzder, embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, con quien discutió sobre seguridad, comercio y energía.

En el encuentro también abordaron cómo Estados Unidos, México y Europa pueden trabajar juntos contra amenazas transnacionales.

Entre sus actividades, compartió que ha revisado el tema de la modernización aduanera y cómo fortalecer la cooperación México-UE es clave para facilitar el comercio y aprovechar las oportunidades del Acuerdo Global Modernizado.