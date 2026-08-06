Presenta Morena nueva queja contra el PRI

Luego de acusar que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su dirigente nacional, Alajandro “Alito” Moreno, incumplieron con la eliminación de publicaciones señalando a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de “narcogobierno”, el partido guinda presentó una nueva queja contra el tricolor por las acusaciones de que es un “narcopartido”.

La presidenta del partido oficialista, Ariadna Montiel Reyes, anunció el martes en conferencia de prensa que desde el pasado 3 de agosto, la representación de Morena presentó una nueva queja contra el PRI y su presidente por la difusión de “propaganda falsa” y con “contenido calumnioso” que, asegura, desacata las medidas cautelares impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Montiel Reyes afirma que pese a la nueva queja, el líder tricolor no tiene limitada su libertad de expresión ya que los comentarios los realiza desde su puesto de presidente de partido y no como senador de la República.

“Nosotros no vamos a dejar de defender la verdad, a Morena y a la verdad, y por otro lado también es importante señalar que no se le está coartando su libertad de expresión porque lo hace desde su figura de presidente de partido, no de senador de la República donde tiene derecho a expresar sus comentarios”, afirmó.

En el PRI siempre mienten: dirigente

Asimismo, la presidenta de Morena sostuvo que en el PRI siempre mienten y arremetió contra las “imputaciones falsas” hacia el Movimiento de Regeneración Nacional.

“No tienen sustento porque es solo un dicho y a pesar de que están dictadas estas medidas cautelares, como él acostumbra, pues sigue infringiendo la ley y sigue difundiendo videos en los que afirma que Morena tiene nexos”, sostuvo.

“Alito” Moreno defiende su “derecho a opinar”

En respuesta, “Alito” Moreno respondió en redes sociales a la líder morenista negando que sea “maña” el ejercer un derecho constitucional, esto, basándose en el artículo 61 de la Constitución que establece que las opiniones emitidas por diputados y senadores que manifiesten en el desempeño de su cargo son inviolables.

“Ahora resulta que ejercer un derecho constitucional es actuar con maña. ¡Vaya ignorancia! ¿Saben qué sí es mañoso? Culpar al pueblo por las decisiones infames que impone el gobierno de Morena”, escribió en su cuenta de X.