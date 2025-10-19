Presenta PAN nueva imagen; rompe con el PRI

Este sábado, 18 de octubre, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó su nueva imagen en el Frontón México en la Ciudad de México (CDMX).

Partido fundado en 1939, donde se anunció la ruptura de la alianza electoral con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Dirigentes, gobernadores, exgobernadores, senadores, diputados, alcaldes y militantes abarrotaron el viejo frontón de la Colonia Tabacalera.

PAN anuncia su cambio de look

A un año de que Jorge Romero sustituyó a Marko Cortés en la dirigencia del PAN, se realizó el relanzamiento del partido con un nuevo logo y cambios en la selección de sus candidatos.

Romero explicó que habrá mayor flexibilidad para las candidaturas con perfiles ciudadanos.

El presidente nacional del partido dijo que es la nueva etapa donde el partido “será una nueva voz para la sociedad y el futuro del partido no dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura”.

Anuncio un nuevo método de selección de candidatos con elecciones primarias a la ciudadanía, encuestas cualitativas, la gente decidirá quién nos representa como candidatos. “Regresa al PAN la meritocracia”.

Panistas marchan en la CDMX

Después del evento de relanzamiento del partido, decenas de panistas marcharon desde ahí hasta el monumento, donde comunicó el rompimiento de su alianza con el PRI y la apertura a las candidaturas ciudadanas.

En el Ángel de la Independencia, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, llamó a su militancia a retomar las calles.

Los militantes, que lucieron playeras con el nuevo logo del PAN, tomaron Paseo de la Reforma, desde la Glorieta del Ahuehuete, hasta el Ángel de la Independencia.

Al terminar la asamblea, como escena de bautizo, los panistas, vestidos de blanco, sacaron del agua a Max Cortázar.

El hecho ocurrió en el que excoordinador de campaña de Xóchitl Gálvez caminaba junto a sus compañero rumbo a la salida, sin embargo, no se percató de la fosa de agua que había en el lugar.

Por lo que mientras camina, se ve en uno de los videos que circula en redes sociales, como cae al agua, debido a la poca profundidad, inmediatamente se pone de pie, sonríe, saluda y se toma con humor lo sucedido mientras sigue en el agua.