Presenta panista demanda contra reforma judicial

Germán Martínez Cázares, diputado del PAN, interpuso una denuncia contra la reforma judicial y las modificaciones a la Ley de Amparo ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

“La justicia mexicana ya está en el banquillo de los acusados en la justicia internacional, puede y debe ser juzgada”, aseveró Martínez.

La denuncia contra lo que calificó un “fraude institucional” fue entregada en Costa Rica este 2 de diciembre y fue sellada de recibida.

De acuerdo con el abogado Juan Marcos Gutiérrez González, lo que piden es que la Corte Interamericana supervise que México cumpla con las sentencias Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra, todos contra México, de los días 23 de noviembre de 2009, 30 y 31 de agosto de 2010, respectivamente.

Martínez Cázares y Gutiérrez González esperan que la Corte Interamericana falle a su favor.