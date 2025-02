Presenta plan de trabajo 2025-2030 para Pemex

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el objetivo del Plan de Trabajo 2025-2030 de Petróleos Mexicanos (Pemex) es producir 1.8 millones de barriles diarios durante el sexenio; mantener el petróleo para las actuales y futuras generaciones; así como que la gasolina no aumente su precio en términos reales.

“El objetivo ahora sigue siendo el mismo: producir un límite de barriles de petróleo y de gas que es la principal función de Pemex. No más, ¿por qué?, porque no queremos contaminar más y no queremos seguir exportando, sino que el petróleo que tenemos —que el petróleo se acaba, es un recurso no renovable— se mantenga para las actuales y futuras generaciones. Entonces, se limita a 1.8 (millones de barriles). Todo ese petróleo que se produce la gran mayoría va a producir gasolinas y diésel, principalmente”.

Añadió que además se busca darle más importancia a la sustentabilidad, reduciendo el gas que se quema en la atmósfera y sea utilizado para el consumo nacional o para inyectar a los pozos e incrementar su producción; además de concluir con las coquizadoras en las refinerías con lo que se va producir más gasolina, diésel y menos combustóleo; se invertirá más en petroquímica y fertilizantes y se continuará con el saneamiento financiero de Pemex comenzado en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Se reunirá con familiares de normalistas

En otro tema, la mandataria mexicana informó este miércoles que a finales del mes de febrero se reunirá con las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa.

A pregunta expresa, la jefa del Ejecutivo federal detalló que primero se informará a los familiares de los normalistas desaparecidos hace más de 10 años de los avances que se tienen en el caso.

Y tras darse a conocer que México retrocedió en el control de la corrupción, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “afortunadamente la percepción de la gente es distinta”.

Con 26 puntos de 100, México se ubicó en la posición 140 de 180 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción, el cual registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, personas de la academia y negocios sobre la corrupción. Aseguró que la recaudación casi se duplicó del 2018 a 2024 sin una reforma fiscal.

Así también, refirió a su iniciativa contra el nepotismo que se puso un candado para que tampoco se pueda heredar puesto de elección popular a las “esposas” para que no haya simulación.

Por otra parte, señaló que ya se hicieron cambios a la reforma del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), y que esas modificaciones son las que deben aprobarse, “ya no más”.

Mencionó que a dicha legislación ya se le realizaron cambios en la Cámara de Diputados, por lo que urgió al Senado de la República a aprobar la reforma.

Con llegada de Cole a la DEA no habrá injerencismo

Y tras darse a conocer que Terrance “Terry” C. Cole será el nuevo director de la DEA, la presidenta mencionó que su gobierno nunca va a permitir el injerencismo ni violaciones a la soberanía.

Sheinbaum Pardo aseguró que habrá coordinación, colaboración e información “pero sin injerencismo, sin subordinación”.