Presenta PRI reforma para agilizar cédula profesional

La bancada del PRI en la Comisión Permanente del Congreso presentó una iniciativa para modernizar el sistema de registro profesional en México y garantizar que quienes obtuvieron sus títulos, diplomas o grados académicos antes de la digitalización, accedan a una cédula profesional electrónica mediante procedimientos claros, permanentes y verificables.

Se argumenta que aunque desde 2018 el registro de títulos y la expedición de cédulas avanzaron hacia esquemas electrónicos, miles de profesionistas aún enfrentan dificultades para incorporarse a estos sistemas debido a la emisión de sus documentos en formato físico.

La iniciativa plantea adicionar los artículos 23 bis y 25 bis a la Ley Reglamentaria del artículo 5° constitucional para obligar a la Dirección General de Profesiones al establecimiento de un procedimiento permanente de integración, validación, digitalización y registro electrónico de títulos profesionales, diplomas de especialidad y grados académicos expedidos antes de la implementación de los sistemas digitales.