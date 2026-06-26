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NacionalNación

Presenta PRI reforma para agilizar cédula profesional

Junio 26 del 2026

La bancada del PRI en la Comisión Permanente del Congreso presentó una iniciativa para modernizar el sistema de registro profesional en México y garantizar que quienes obtuvieron sus títulos, diplomas o grados académicos antes de la digitalización, accedan a una cédula profesional electrónica mediante procedimientos claros, permanentes y verificables.

Se argumenta que aunque desde 2018 el registro de títulos y la expedición de cédulas avanzaron hacia esquemas electrónicos, miles de profesionistas aún enfrentan dificultades para incorporarse a estos sistemas debido a la emisión de sus documentos en formato físico.

La iniciativa plantea adicionar los artículos 23 bis y 25 bis a la Ley Reglamentaria del artículo 5° constitucional para obligar a la Dirección General de Profesiones al establecimiento de un procedimiento permanente de integración, validación, digitalización y registro electrónico de títulos profesionales, diplomas de especialidad y grados académicos expedidos antes de la implementación de los sistemas digitales.

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