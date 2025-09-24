Presenta priista al Cártel de Mascuspana

El senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, presentó lo que denominó el “Cártel de Mascupana”, encabezado por el expresidente López Obrador y el coordinador de Morena, Adán Augusto López, así como aseguró que ya envió información sobre sus presuntos nexos con el tráfico de fentanilo, huachicol fiscal y otras actividades relacionadas con el crimen organizado a las agencias estadounidenses DEA y FBI.

En rueda de prensa, acompañado por la bancada del PRI, dijo que esta información ya le hizo llegar vía paquetería, con acuse de recibo, a esas dos agencias estadounidenses, así como a varios fiscales que están investigando el tema del tráfico de fentanilo de México a Estados Unidos.

Presentó una radiografía de los presuntos integrantes de este cártel, todos relacionados con Morena, donde el expresidente es el dirigente; se incluye a los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha; de Tamaulipas, Américo Villarreal y de Sonora, Alfonso Durazo. El exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo; el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda; Hernán Bermúdez, líder de La Barredora; así como los hijos del expresidente José Ramón y “Bobby” López Beltrán, entre otros.