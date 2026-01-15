Presenta SEP-SAyBG programa Semilleros de honestidad

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), que dirige Raquel Buenrostro, echó andar este miércoles el programa “Semilleros de honestidad”, para fomentar la honestidad y honradez entre los estudiantes de educación básica.

El subsecretario de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera, señaló que la corrupción es uno de los tres principales problemas del país. Y tres de cada diez personas consideran que es importante fomentar un buen ejemplo en las nuevas generaciones, ya que para reducir la corrupción es importante mejorar la educación y la conciencia desde las escuelas.

Resaltó que, si se siembran valores de honestidad, la integridad y la responsabilidad pública desde las primeras infancias, se estará formando a los ciudadanos, a las empresarias, a los servidores públicos, a los gobernantes del mañana.

Indicó que maestras y maestros representan una herramienta complementaria para acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje y para que los profesores puedan encontrar herramientas pertinentes para inculcar valores desde las primeras infancias.

Encinas Nájera agregó que lo que se busca es sensibilizar a niñas y niños sobre la importancia de los valores, para que los reconozcan como parte de su vida cotidiana.

Al participar en representación del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez Pérez, aseguró que para la Nueva Escuela Mexicana (NEM) el conocimiento es una herramienta que permite cuestionar, pero también mejorar la vida, así como promover la solidaridad, la responsabilidad, la honestidad y la corresponsabilidad social.

Señaló que estos valores se inculcan desde la primera infancia y serán el cimiento de las siguientes generaciones, con el objetivo de formar una ciudadanía alejada de la corrupción.

Juárez Pérez indicó que este nuevo programa se vincula con el eje articulador del pensamiento crítico promovido por la NEM desde el nivel preescolar y destacó que Semilleros de la Honestidad está pensado, en su primera etapa, para los cuatro millones de niñas y niños a nivel nacional que cursan este nivel educativo. Añadió que esta iniciativa se desarrollará en coordinación con maestras, maestros y cuidadores, no será solo por un año, sino que se extenderá en toda la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, abarcando a toda la Educación Básica.