Presenta Sheinbaum decreto para regular contenidos digitales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el decreto para garantizar que las plataformas digitales sean espacios seguros para niñas, niños y adolescentes, al retirar publicaciones relacionadas con discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual; suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios, violencia en el entorno escolar, acoso y ciberacoso; ciberbullying, conductas ilícitas y material sexual explícito.

“El objetivo es garantizar que las plataformas digitales sean espacios seguros para las niñas, niños y adolescentes (...) Las plataformas tendrán que desarrollar todos los mecanismos para que niñas, niños y adolescentes no puedan tener acceso a estos contenidos. Además, todo el programa de prevención que ya hemos explicado aquí en ‘La mañanera’ y el propio decreto dice que se instalará un grupo de trabajo para ver si es necesario llevar esto a alguna regulación adicional a la ley o alguna ley particular.

“Todo esto está basado en la Constitución, que la Constitución establece la protección de las niñas, niños y adolescentes y en la ley específica también de protección a niñas, niños y adolescentes”, puntualizó en la conferencia matutina.

Destaca importancia de defender la soberanía

Y ante críticas a su gobierno, discursos del presidente Donald Trump, y el avance de políticas de derecha en América Latina, Claudia Sheinbaum resaltó la importancia de defender la soberanía de México y conocer la historia para evitar “amagos de potencias extranjeras”.

“Son principios que deben estar presentes en el corazón del pueblo de México siempre. Yo he dicho ‘pueblo que no tiene memoria, no tiene brújula’. Porque la historia está ahí. México ha tenido muchos amagos de potencias extranjeras, particularmente en el siglo XIX, pero también en el siglo XX. Y tuvimos un periodo neoliberal donde se le abrió la puerta para definir la política económica desde el extranjero”, declaró.

Acusa a Calderón de abrir la puerta a agencias de EUA

Durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria federal acusó al expresidente Felipe Calderón Hinojosa de abrir la puerta del territorio para la entrada a las agencias de Estados Unidos (EUA) y así “participar libremente en el territorio”, por lo que señaló que su llamado a la defensa de la soberanía no es un discurso retórico.

Resalta Programas del Bienestar

Además, la jefa del Ejecutivo indicó que hacer repasos por la historia de México no es lo único que hace su gobierno para garantizar el bienestar de las personas. En ese sentido, destacó que 42 millones de mexicanos reciben apoyos de los Programas del Bienestar, mientras que se fijó la meta de aperturar 400 mil espacios para estudiantes de media superior y 300 mil más para educación superior.

Se mofa de Fox, Calderón y el “MCPRIAN”

Y ante la presencia de Vicente Fox y Felipe Calderón en la vida política del país y rumbo a las elecciones del 2027, la mandataria ironizó que son “jóvenes prominentes”, pues partidos de oposición no cuentan con representaciones juveniles, “van muy bien, ahí la llevan”, declaró.

“Lo que llama la atención son sus cuadros políticos, jóvenes, prominentes, como Vicente Fox. A ver, díganme otras figuras así muy prominentes… Entonces, como no hay muchas, pues, piensan que hay que sacar a los expresidentes. Y sale el joven Vicente Fox, a publicar, a hacer política. Está bien, adelante, tienen el camino abierto”, mencionó.

Tras riña en penal, CSP garantiza apoyo

En otro tema, se refirió a la riña en el penal de Mazatlán, Sinaloa, que dejo 10 personas fallecidas y 16 heridas, la presidenta aseguró que el Gabinete de Seguridad “está apoyando”. Mencionó que se trabaja con la gobernadora interina, Graciela Domínguez, para reforzar el sistema penitenciario del estado.