Presentan 241 propuestas del INE para iniciativa

Enero 13 del 2026
Mantener pluris, mover fecha de elección judicial y apegar su presupuesto al PIB, es lo que piden. Cortesía
Nueve de los once consejeros que integran el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que preside Pablo Gómez, 241 propuestas a tomar en cuenta antes de entregar la iniciativa ante el Congreso.

Entre los temas que destacaron, está apegar el presupuesto del instituto a Producto Interno Bruto (PIB) para evitar recortes “con base en criterios que no son técnicos ni operativos”; mover la elección judicial de fecha, vetar el secreto ministerial de sus acciones de fiscalización y mantener la representación política en el Poder Legislativo, a través de los legisladores de representación proporcional, mejor conocidos como plurinominales.

En su intervención, la consejera Carla Humphrey destacó que los recursos que recibe el INE son insuficientes y muchas veces los ajustes al gasto ponen en riesgo los derechos de la ciudadanía y de preservación de los principios democráticos y electorales en México.

