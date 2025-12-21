Presentan 43 denuncias ante la FGR contra gasolineras por litros incompletos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) 43 denuncias contra gasolineras del país por vender litros incompletos de combustible, como parte del Operativo Extraordinario de Verificación.

Profeco informó que en coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) verificaron 230 estaciones de servicio, lo que derivó en sanciones y denuncias por distintas infracciones a la ley.

En un comunicado, refirió que780 instrumentos de medición fueron inmovilizadas, y que la ASEA clausuró de forma temporal 161 estaciones de servicio por distintos incumplimientos en materia ambiental.

Indicó que, si bien el operativo concluyó el pasado 16 de diciembre, continúan los operativos ordinarios a cargo de la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza.