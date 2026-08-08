Presentan a semifinalistas de México Canta 2026

Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, informó que las semifinales de la segunda edición del concurso “México Canta” se llevarán a cabo el 23 de agosto desde Los Ángeles, California y el 30 de agosto en Mazatlán, Sinaloa. El público elegirá al séptimo finalista el 6 de septiembre y la final se realizará el domingo 13 de septiembre desde el Auditorio Nacional.

Durante la conferencia matutina de este viernes 7 de agosto, la funcionaria explicó que todos los domingos, se podrá disfrutar de la transmisión del concurso desde 50 medios de comunicación públicos en un horario de 19 a 21 horas. Informó que quien resulte ganador o ganadora, se presentará en el festejo del Grito de la Independencia el 15 de septiembre desde el Zócalo de la Ciudad de México.

Curiel de Icaza explicó que en esta edición, se registraron más de 16 mil jóvenes: 10 mil en México y más de cinco mil en Estados Unidos. Destacó que el Estado de México tuvo la mayor participación a nivel nacional con dos mil 130, Ciudad de México con mil 913 y Jalisco con 952. Mientras que desde California se inscribieron mil 284 jóvenes; en Texas, mil 40 y en Illinois 380.

Recordó que el proceso de selección se llevó a cabo del 15 de junio al 23 de julio de este año.

¿Quiénes son las y los semifinalistas de México?

En ese sentido, la funcionaria nombró a los semifinalistas de México: Luna Jiram López (Morelos), José Emilio Macías (Jalisco), Grecia Delgado (Tamaulipas), Bryan Soto (Estado de México), Isabel Piñeyro Acuña “Belle La Malixita” (Yucatán), Bilham Israel Morales (Coahuila) y Fátima Cuevas (Nuevo León)