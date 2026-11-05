Presentan acciones para proteger a la vaquita marina

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha presentado ante líderes ambientales internacionales una serie de estrategias clave para proteger a la vaquita marina, una especie endémica de México en peligro de extinción crítico con menos de 10 ejemplares refugiados en el Alto Golfo de California.

En el marco de la 81 reunión del Comité Permanente de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), autoridades ambientales mexicanas dieron a conocer resultados de la estrategia de vigilancia para preservar a esta marsopa, considerada la más pequeña del mundo.

Desde Ginebra, Suiza, la titular de Profepa, Mariana Boy Tamborrell, destacó la presencia permanente y coordinada de autoridades ambientales como la procuraduría que encabeza, Conapesca y Secretaría de Marina (Semar) en la Zona de Tolerancia Cero, que es un área en el polígono de la vaquita marina donde se prohíben de manera absoluta las redes de enmalle.

Boy Tamborrell resaltó también la incorporación de nuevas tecnologías de vigilancia de la región y el continuo desarrollo de las capacidades de inspección y procuración de justicia.

Sobre la pesca permitida en el Golfo de California, representantes de Conapesca detallaron que se realiza un ordenamiento por temporada y la transición hacia “artes de pesca alternativas” que permitan la conservación de la especie y el bienestar de comunidades locales.

Blindan zona de tolerancia cero

Los principales esfuerzos de la Semarnat se han enfocado en un blindaje a la Zona de Tolerancia Cero, a través de fortalecer la vigilancia, sanciones jurídicas y económicas a conductas ilegales y ordenar pesquerías, explicó la delegación mexicana.

Entre las acciones implementadas, destacó sistemas de vigilancia permanentes en el hábitat de la maquina marina. Ahora, embarcaciones de la Marina y Sea Shepherd que patrullan la zona tienen instalados radares de superficie.

Semarnat garantizó presencia permanente en territorio, con más de 800 verificaciones en salidas y entradas de embarcaciones menores en 2026 por elementos de Marina, Conapesca y Profepa. Según explicó, tan solo la procuraduría ambiental ha recorrido más de nueve mil millas náuticas y casi 11 mil kilómetros en tierra.