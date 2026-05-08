Presentan acuerdo contra injerencia de EU

El senador por Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo contra la injerencia de Estados Unidos en México en casos como el de Rubén Rocha y el senador Enrique Inzunza, el cual fue calificado por la oposición como “ley vacuna”.

La propuesta morenista busca exhortar a diversas autoridades federales a fortalecer las acciones de prevención, investigación, seguimiento y contención frente a posibles actos de injerencia extranjera, campañas de desinformación, financiamiento político o mediático externo y operaciones digitales dirigidas a vulnerar la soberanía nacional, la estabilidad democrática y la autodeterminación del pueblo de México.

El legislador señaló que el país enfrenta un contexto de “alta disputa política, mediática y geopolítica” en el que la soberanía nacional no solo puede verse amenazada por vías tradicionales de presión diplomática o económica.

Sino también mediante mecanismos indirectos como la desinformación digital, el financiamiento opaco de estrategias comunicacionales, la manipulación algorítmica, el uso político de acusaciones extranjeras y la participación de intereses privados vinculados a plataformas tecnológicas, consultoras, empresas de inteligencia artificial o redes transnacionales de comunicación.

Huerta advirtió que estas formas de intervención no siempre se presentan de manera abierta, pues pueden operar bajo la apariencia de opinión pública, periodismo, activismo digital, análisis internacional o cooperación en materia de seguridad.