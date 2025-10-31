Presentan ante la ONU propuesta para fortalecer CIJ

México presentó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuatro propuestas para fortalecer a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Pablo Arrocha, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), presentó en el debate de la Asamblea General de la ONU estas propuestas, que incluyen promover una mayor participación de mujeres en su composición.

También se planteó facultar al secretario general para solicitar opiniones consultivas, avanzar hacia la aceptación universal de su jurisdicción e incorporar cláusulas que remitan las controversias a la Corte en nuevos tratados.

“Fortalecer a la CIJ es fortalecer a la ONU. Sus opiniones consultivas orientan, sus sentencias pacifican y su ejemplo eleva la cultura de legalidad”, dijo Pablo Arrocha.

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reiteró recientemente que la ONU requiere una reforma ineludiblemente y urgentemente.

Durante su mensaje en la conmemoración del 80 aniversario de la ONU, “Construyendo nuestro futuro en conjunto: México en la ONU y la ONU en México”, De la Fuente la reconoció como una institución absolutamente indispensable.

“Expresar sin titubeos, con claridad, lo mucho que requiere una transformación y una reforma, pero no para quedarnos en la crítica por sus limitaciones, sino para empeñarnos comprometidamente, y luchar por su transformación desde adentro, que es desde donde puede haber mayores posibilidades de alcanzarla”, comentó el secretario de Relaciones Exteriores.

Llamó a que siga el apoyo a la ONU con solidaridad y mantener “el espíritu crítico y propositivo”.