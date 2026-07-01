Presentan ASF 21 denuncias por daños al erario

El Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que el órgano a su cargo presentó 21 denuncias penales por presuntos daños al erario por más de 600 millones de pesos, cometidas por los 3 órdenes de gobierno durante el ejercicio presupuestal 2025.

Asimismo, se iniciaron 31 expedientes de investigación, también contra gobiernos municipales, estatales y federal, como parte de los primeros resultados de la reforma en materia de fiscalización aprobada el pasado 21 de abril, que faculta a la ASF para iniciar indagatorias y denuncias sin tener que esperar a la conclusión de todo el proceso de fiscalización.

Auditorías

Durante la primera entrega de la fiscalización a la cuenta pública 2025, Palacios Cardel informó que el Programa Anual de Auditorías establece la realización de 2 mil 244 auditorías a lo largo del año, de las cuáles, 209 se realizarán a dependencias federales.

El funcionario puntualizó que reiteró que anteriormente, los procesos de auditoría se desarrollaban bajo un esquema de revisiones aisladas, y sostuvo que con el nuevo modelo de Auditoría Integral, se lleva a cabo una sola revisión al 100 % de los recursos ejercidos de cada dependencia o entidad federativa.

“Por primera vez serán auditadas la totalidad de las Dependencias Federales. Asimismo, con las auditorías programadas alcanzaremos la revisión de mil 733 entes públicos de todos los órdenes de gobierno, es decir, Dependencias Federales, Entidades Federativas, Municipios, Alcaldías, Organismos Públicos Descentralizados y demás entes públicos que ejercen recursos federales”, expuso.