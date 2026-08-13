Presentan aspirantes examen presencial

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) arrancó la aplicación del examen de control a los primeros 501 aspirantes a la carrera en León, Guanajuato.

A través de X, la Máxima Casa de Estudios detalló que esta prueba de ingreso a la educación superior fue aplicada en forma presencial en el Hotel Real de Minas Poliforum a las 17:00 horas.

Las y los jóvenes fueron sentados en tablones con manteles azules y rojos, encima de los cuales se colocaron diferentes computadoras portátiles, en las cuales deben contestar dicha prueba.

A la par, personal con gafetes recorrieron los pasillos con el fin de inspeccionar que todo estuviera en orden a lo largo de las tres horas que duró su aplicación.

En Guanajuato, con libros, cuadernos y hojas con apuntes se ubicaron en el acceso para repasar, mientras esperaban llegara la hora para reponer la prueba que contiene 120 reactivos.

Se sienten nervios, dice Ilya Martínez

Ilya Martínez, aspirante a ingresar a la Licenciatura en Literatura Intercultural en la ENES Morelia, comentó que aunque está seguro de su preparación “sé sienten nervios”, como pasa cuando haces un examen por la trascendencia que tiene.

Silvia Guerrero acompañó a su hijo Emilio Serna, de la ciudad de Querétaro, quien pretende entrar a la carrera de Ciencias de la Tierra, en la ENES de Juriquilla, en su entidad.

Pidió permiso en su trabajo para estar cerca de su único hijo, de 19 años de edad, quien tiene meses de preparación y aprobó el examen en línea. Dijo que es frustrante que por algunos que hicieron trampa otros tengan que pagar. Comentó que venir les implicó gastos y esfuerzo, pero manifestó estar segura de que Emilio saldrá adelante.

La UNAM proyectó la ampliación del Examen Presencial a 2777 personas en cuatro jornadas en la sede de León, la primera ayer miércoles a las 17:00 horas y el resto este 13 de agosto.

En los salones y área de alimentos se observa el movimiento del personal de la Universidad que tendrá a su cargo la aplicación del examen.