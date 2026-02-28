Presentan avances de estrategias de paz en Sinaloa

Desde el 1º de octubre de 2024 a la fecha, en Sinaloa se han llevado a cabo 413 reuniones de mesas de paz estatal, dos mil 456 regionales y una interestatal, lo que generó el alcance de 840 acuerdos en materia de gobernabilidad y seguridad, informó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Gobernación).

Además, se efectuaron 228 jornadas por la paz en los diferentes municipios de la entidad, en las que participaron más de 69 mil personas. El próximo mes de abril, dijo, se instalarán consejos de paz y justicia en los 20 municipios de la entidad.

Estrategia

Durante la conferencia matutina de este viernes 27 de febrero desde Mazatlán, Sinaloa, la funcionaria indicó que, dado a la estrategia “Sí al desarme, sí a la paz”, en el estado se han canjeado por dinero en efectivo, mil 219 armas de fuego, entre las que destacan: 610 armas cortas, 528 armas largas y 81 granadas. Explicó que solo en el municipio de El Fuerte se recibieron 208 armas de fuego, municiones y explosivos con gran participación de la comunidad.

La titular de Gobernación detalló que en coordinación con el gobierno estatal y municipal, se realizaron actividades deportivas, culturales y artísticas dirigidas a jóvenes.

Visitas casa por casa

Anunció que este año, en Culiacán y Mazatlán se llevarán a cabo las visitas casa por casa en colonias prioritarias y se organizarán ferias de paz con la participación de más de 50 dependencias.

Además, se pondrá en marcha el programa Jóvenes unen al Barrio y se llevará a cabo un concierto masivo como parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, así como la presentación del Circuito Nacional de Orquestas Sinfónicas por la Paz. Por su parte, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) inició el “Mundialito escolar” y “Tu escuela es tu cancha” en escuelas de Sinaloa.

Avances en infraestructura

Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), presentó avances en diversas obras en Sinaloa, como el “Mega Bachetón” con una inversión para 2026 de mil 271 millones de pesos (mdp).

Destacó trabajos en la ruta 15 y en la ruta 40, que es Tepic-Mazatlán; Los Mochis-Ciudad Obregón; y Culiacán- Guasave con una repavimentación de 326 kilómetros. El Bachillerato Tecnológico de Culiacán estará terminado en seis meses, afirmó.