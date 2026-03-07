Presentan avances de jornadas de paz en Jalisco

Para fomentar la paz en Jalisco, los gobiernos federal y estatal han organizado ferias deportivas, recuperación de espacios públicos y exhibición de tradiciones, además de 278 jornadas por la paz en diferentes municipios, donde participaron más de 100 mil personas.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Segob), informó que a través de 52 sesiones de la mesa de paz estatal y tres mil 876 de mesas regionales, se alcanzaron 183 acuerdos para mejorar y garantizar el bienestar en la población jalisciense.

Ferias de servicio

Durante la conferencia matutina de este viernes 6 de marzo desde Zapopan, Jalisco, dio a conocer que se realizó la difusión de la Cartilla de Derechos y se organizaron ferias de servicios de la salud para las mujeres. También se capacitó a personas servidoras públicas y se llevaron a cabo tequios, así como talleres de prevención.

Recordó que en septiembre del 2025 se instaló el Consejo de Paz y Justicia Cívica Estatal y Municipales que busca atender las causas que generan la violencia en los territorios.

Indicó que el gobierno federal impulsó acciones en dos municipios prioritarios: Tlajomulco y Tlaquepaque, donde se desplegó un esfuerzo interinstitucional para brindar más de 91 mil servicios y trámites. Se realizaron 32 mil 806 visitas casa por casa en 33 colonias, mientras que en el municipio de Tlajomulco se brindaron más de 32 mil servicios y se efectuaron 12 mil visitas casa por casa en 14 colonias prioritarias.

En dicho municipio, se instalaron 11 comités de paz, se realizaron 14 ferias de paz y 17 jornadas por la paz con una participación de más de ocho mil personas. En Tlaquepaque se dieron más de 59 mil servicios y trámites y se efectuaron más de 20 mil visitas casa por casa en 19 colonias prioritarias.

Además, se realizaron 19 ferias de paz y nueve jornadas por la paz; se instalaron 18 comités de paz y se recuperaron cinco espacios públicos. La funcionaria destacó el impulso de la vacunación contra el sarampión y la realización de bodas comunitarias.

Finalmente, agradeció el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Iglesia Católica, de los gobiernos estatales y municipales para la implementación del programa Sí al desarme, sí a la paz, en siete municipios de la entidad, donde la población canjeó 82 armas de fuego por dinero en efectivo.