﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Presentan avances de jornadas de paz en Jalisco

Marzo 07 del 2026
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, durante la conferencia matutina de ayer viernes. Cortesía
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, durante la conferencia matutina de ayer viernes. Cortesía

Para fomentar la paz en Jalisco, los gobiernos federal y estatal han organizado ferias deportivas, recuperación de espacios públicos y exhibición de tradiciones, además de 278 jornadas por la paz en diferentes municipios, donde participaron más de 100 mil personas.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Segob), informó que a través de 52 sesiones de la mesa de paz estatal y tres mil 876 de mesas regionales, se alcanzaron 183 acuerdos para mejorar y garantizar el bienestar en la población jalisciense.

Ferias de servicio

Durante la conferencia matutina de este viernes 6 de marzo desde Zapopan, Jalisco, dio a conocer que se realizó la difusión de la Cartilla de Derechos y se organizaron ferias de servicios de la salud para las mujeres. También se capacitó a personas servidoras públicas y se llevaron a cabo tequios, así como talleres de prevención.

Recordó que en septiembre del 2025 se instaló el Consejo de Paz y Justicia Cívica Estatal y Municipales que busca atender las causas que generan la violencia en los territorios.

Indicó que el gobierno federal impulsó acciones en dos municipios prioritarios: Tlajomulco y Tlaquepaque, donde se desplegó un esfuerzo interinstitucional para brindar más de 91 mil servicios y trámites. Se realizaron 32 mil 806 visitas casa por casa en 33 colonias, mientras que en el municipio de Tlajomulco se brindaron más de 32 mil servicios y se efectuaron 12 mil visitas casa por casa en 14 colonias prioritarias.

En dicho municipio, se instalaron 11 comités de paz, se realizaron 14 ferias de paz y 17 jornadas por la paz con una participación de más de ocho mil personas. En Tlaquepaque se dieron más de 59 mil servicios y trámites y se efectuaron más de 20 mil visitas casa por casa en 19 colonias prioritarias.

Además, se realizaron 19 ferias de paz y nueve jornadas por la paz; se instalaron 18 comités de paz y se recuperaron cinco espacios públicos. La funcionaria destacó el impulso de la vacunación contra el sarampión y la realización de bodas comunitarias.

Finalmente, agradeció el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Iglesia Católica, de los gobiernos estatales y municipales para la implementación del programa Sí al desarme, sí a la paz, en siete municipios de la entidad, donde la población canjeó 82 armas de fuego por dinero en efectivo.

﻿