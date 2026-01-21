Presentan avances del Hospital Oncológico

Alejandro Svarch, titular del IMSS-Bienestar, presentó avances del Hospital Oncológico para la Mujer en la Ciudad de México, que comenzará funciones en febrero próximo.

Svarch destacó que el Modelo de Acto Único elimina la fragmentación de la atención oncológica y adelantó que se incluye la reconstrucción mamaria.

Anunció que una vez que el tratamiento haya finalizado, las mujeres serán referidas para la atención de cirugía reconstructiva: “Se ofrecerá una reconstrucción mamaria total, y adicionalmente totalmente gratuita”.

La inversión, mencionó, es de 221.7 millones de pesos, con tres mastógrafos de alta capacidad para realizar más de seis mil tamizajes por equipo; realización de biopsia; y unidad de patología robótica para agilizar los tiempos de confirmación diagnóstica en más de 50 %.

“En una sola unidad se integra toda la ruta clínica oncológica, desde la detección, el tratamiento, el seguimiento y la rehabilitación”, dijo.