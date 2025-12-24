Presentan avances del Plan de Justicia para Cananea

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó el Plan de Justicia para Cananea, y destacó el fin de la huelga y los daños derivados del derrame del río Sonora.

“Hay que decir que el Gobierno de México fue firme en la exigencia hacia Grupo México por incumplimiento de una serie de condicionantes para llegar un buen acuerdo”, enfatizó al indicar que “es un día histórico” porque terminan 18 años de lucha.

“Un primer avance de las acciones coordinadas por el Gobierno de México logra finalizar la huelga de Cananea, alcanzando, por fin, la justicia social para los mineros.

“Paralelamente, al iniciar los trabajos para atender el medio ambiente y la salud, también se da respuesta a la justa demanda del pueblo y las comunidades aledañas al río Sonora”, destacó en Hermosillo, junto al gobernador Alfonso Durazo y ante los trabajadores mineros.

Recordó que el Plan de Justicia para Cananea inició en julio de 2021, a iniciativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, “quien reconoció la deuda histórica con este pueblo, y en consecuencia puso en marcha una Estrategia Integral de Restitución de la Justicia para Cananea”.