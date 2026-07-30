Presentan cargos contra colaboradores de cártel

A través de un comunicado emitido por el Departamento de Justicia, el fiscal Ryan Raybould anunció que el jurado federal del Distrito Norte de Texas presentó una acusación formal de 12 cargos contra dos mexicanos y otras dos personas.

“Loyd Walter Hall, de 27 años y residente de Amarillo, está acusado de conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera”, expresa la declaración.

Junto con Hall fueron acusados Jesús Quezada Meza, ciudadano mexicano de 30 años residente en Dumas, Texas, y Omar Velásquez, de 44 y residente de Utah, ambos señalados por conspiración para la compra y el tráfico ilícito de armas de fuego.

Asimismo, Catlynn Ann Townsend, de 29, fue acusada de proporcionar información falsa al adquirir un arma con un vendedor autorizado

De acuerdo con la acusación, entre 2024 y 2026, Hall y varios de sus cómplices mantuvieron una relación con un integrante del Cártel de Sinaloa en Chihuahua, a través de la cual habrían proporcionado armas de fuego, asistencia técnica y asesoría para evadir a las autoridades estadounidenses.

Ryan Raybould afirmó que el tráfico de armas fortalece la capacidad operativa de los grupos criminales.

“Cada arma de fuego traficada desde Estados Unidos a un cártel fortalece su capacidad para aterrorizar a las comunidades, asegurar sus operaciones de narcotráfico, participar en actos de corrupción y cometer robos internacionales de combustible”, declaró el fiscal.

También añadió que el caso refleja el compromiso para desmantelar las redes de apoyo de los cárteles. “No nos detendremos hasta que los cárteles y quienes los apoyan y encubren sean erradicados por completo”, sostuvo.