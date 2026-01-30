Presentan condiciones de MC para apoyar ley

El fundador y líder político de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, definió los irreductibles del partido naranja en la reforma electoral que se está gastando desde la Presidencia de la República.

En la reunión plenaria que se realiza de forma privada en su sede principal, en la colonia del Valle, dijo que Movimiento Ciudadano podría acompañar la reforma con dos condiciones: que se incluya el voto universal obligatorio y que se establezca la reducción de la edad para votar de los jóvenes, a 16 años.

Delgado pidió a los diputados y senadores de MC actuar con “realismo político” en la discusión de la reforma electoral, y los llamó a estar atentos a las propuestas que presentarán el PT y el PVEM.

Señaló que la reforma política se aprobará en el Congreso y no en foros, pero los votos del movimiento naranja tendrán peso.

Les pidió además que por ahora no haya posicionamientos al respecto, “porque aún no se cuenta con una propuesta oficial”.

También criticó al Instituto Nacional Electoral (INE), y dijo que sí resulta necesaria la reforma electoral para cambiar malos actos que se realizan actualmente, “como lo son las acciones del INE, donde los consejeros han legislado a través de acuerdos y reglamentos”.