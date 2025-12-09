Presentan denuncia contra Cabeza de Vaca

El diputado federal, Sergio Gutiérrez Luna, y el presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, presentaron una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por su presunta participación en el delito de huachicoleo fiscal.

Entrevistados al finalizar la entrega de la denuncia, los legisladores dieron detalles de la nueva acusación contra el exmandatario tamaulipeco.

“Estamos enterados que dejaban pasar a los ferrotanques con presunto huachicol. Hace algunos meses, Ismael García, hermano del exgobernador, dijo que en las carreteras de Tamaulipas desde hace muchos años circulaban cientos de ferrotanques con huachicol ¿y por qué no los detuvieron? Pues bueno, la información que tenemos es que no suena lógico, suena metálico, y por eso venimos a que la Fiscalía abra las investigaciones correspondientes y se llegue hasta las últimas consecuencias”, declaró Prieto Herrera.

En compañía de la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tamaulipas, Guadalupe Gómez, los diputados afirmaron que Cabeza de Vaca tiene vínculos con los criminales que cometen el huachicol fiscal en esa entidad.

Aseguraron que Cabeza de Vaca huyó a Estados Unidos y desde allá busca defenderse y evadir la justicia.

“Sabemos que se esconde entre McCallen y Houston, porque sube fotos de personas que han ido a verlo, de su mismo partido porque son encubridores, y lo que nosotros le exigimos a la Fiscalía es que ya se solicite la extradición”, detalló Gutiérrez Luna.

Exgobernador rechaza demanda

Por lo anterior, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, rechazó la denuncia de Morena en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con el huachicol fiscal.

En conferencia de prensa virtual, el exmandatario estatal afirmó que esta denuncia penal es parte de la persecución política que ha padecido por sus críticas a los gobiernos de Morena.

García Cabeza de Vaca arremetió contra el diputado morenista, Sergio Gutiérrez Luna, a quien acusó de ser vocero de “narcogobiernos”.

“Gutierritos, gato protegido, esta persona que pareciera ser que está contratada por los ‘narcogobiernos’ para ser uno de sus voceros y estar atacando a quienes hoy en día hemos levantado la voz”.