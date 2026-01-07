Presentan denuncia contra López Beltrán

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó tres denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, el pasado 28 de diciembre.

La denuncia ante la FGR es en contra de Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente López Orador, Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina en el sexenio pasado; Raymundo Pedro Morales Ángeles, exdirector general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y actual secretario de Marina.

También contra Octavio Sánchez Guillén, director del Corredor Interoceánico; Alan Tarsicio Cruz Saba, director general del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec; al empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio; y a Pedro Salazar Beltrán.

La denuncia es por los delitos de tráfico de influencias, homicidio culposo, corrupción y demás delitos que resulten.