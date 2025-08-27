Presentan denuncia penal contra edil de Juchitán

Miguel Alejandro López Pérez, miembro de la organización Norma Eddie A. C., presentó una denuncia penal contra el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, por el delito de amenazas.

En la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, relató que los hechos ocurrieron en el restaurante “La Sirena”; cuando llegó a consumir alimentos, se acercó a saludar al edil de Juchitán, pero éste respondió que si tenía algún problema con él, y lo amenazó con “volarle la cabeza”.

De acuerdo con Alejandro López, el presidente municipal de Juchitán estaba acompañado de su secretario Mariano Lozado, de Luis Miguel Ramírez, quien es trabajador del Instituto de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo), sus escoltas adscritos a la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (Pabic) y otras personas que no identificó.

El integrante de la asociación Norma Eddie A. C. aseguró que escuchó cuando el edil Miguel Sánchez afirmaba a sus acompañantes que su cabeza tenía precio y que costaba 100 mil pesos.

Alejandro López aseguró que Miguel Sánchez se levantó de la silla y le pidió que se levantara para agarrarse a golpes.

Finalmente, dijo que uno de sus elementos que pertenece a la Pabic va hacia él y le dice que salga del restaurante.