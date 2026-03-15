Presentan denuncia por derrame

El Partido Movimiento Ciudadano presentó una denuncia formal ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) por el derrame de hidrocarburo que afectó a playas y aguas del sur de Veracruz.

La dirigencia nacional y estatal de dicho instituto informaron que tomaron esta medida ante lo que calificaron como “el grave” derrame de hidrocarburos que ha impactado severamente las costas del sur de la entidad, afectando tanto el ecosistema marino como la economía de las comunidades costeras.

Identificar a responsables

El coordinador estatal de MC en Veracruz, Luis Carbonell de la Hoz, exigió que se identifique a los responsables y se apliquen sanciones contundentes por los daños ambientales y económicos generados por esta emergencia, además se lleven a cabo las reparaciones ambientales.

Y es que afirmó que no basta con detener la fuga del crudo, sino que es imperativo que los responsables presenten un plan de acción urgente para restaurar zonas críticas de anidación de tortugas marinas y otros hábitats vulnerables.

Entre las exigencias planteadas a las autoridades competentes destaca la realización de inspecciones técnicas inmediatas en playas y lagunas, como la del Ostión, así como en arrecifes, para evaluar la mortandad de fauna marina protegida.