Presentan denuncia por desfalco en unión ganadera

Ahora fue la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Yucatán (Seder) la que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FEC), por el presunto manejo irregular de más de 165 millones de pesos (mdp) entregados a la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (Ugroy) entre 2019 y 2024.

El pasado a 25 de noviembre, el presidente de la Ugroy, Mario Esteban López Meneses, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el presunto desfalco de 165 millones de pesos (mdp) destinados a la asociación, durante el periodo 2019-2024, que fue encabezado por el exdiputado panista, Esteban Abraham Macari.

El director Jurídico de la Seder, Erick Noe Zapata Ceballos, señaló que esta segunda denuncia presentada ante la autoridad ministerial se dirige contra exservidores públicos de la Seder y contra quienes fungieron como representantes de la Ugroy, el periodo 2019-2024.

“Estos hechos podrían encuadrar en delitos previstos en el Código Penal del Estado de Yucatán relacionados con posibles actos de corrupción”, indicó.