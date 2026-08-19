Presentan escrito en defensa de identidad de Somos México

Un grupo de ciudadanas y ciudadanos con trayectoria en los ámbitos jurídico, electoral, académico y de la comunicación presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un escrito amicus curiae para aportar argumentos en el litigio relacionado con la identidad de la organización política Somos México.

El documento fue entregado en el marco del expediente SUP-RAP-182/2026, derivado de la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenó modificar la denominación “Somos México”, el emblema “Somos MX” y los colores utilizados por la organización.

Entre los firmantes se encuentran José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; María del Carmen Alanís Figueroa, exmagistrada presidenta del Tribunal Electoral; Luis de la Barreda Solórzano, jurista y académico; Sylvia Sánchez Alcántara, expresidenta de la Asociación Mexicana de Publicidad; Luis Almeida Herrera, diseñador gráfico, y Rubén Aguilar Valenzuela, especialista en comunicación institucional.