Presentan estrategia contra embarazo adolescente

La gobernadora Evelyn Salgado presentó en Chilpancingo la tercera fase de la Estrategia Nacional para Prevenir Embarazos en Adolescentes, durante un evento realizado en la Sociedad Anónima (SA) de la República de Casa Guerrero.

“Estamos luchando todos los días para que nuestras niñas y adolescentes tengan libertad y que nadie les corte sus sueños; el respeto irrestricto de sus derechos humanos está por encima de los usos y costumbres”, afirmó.

Además, la mandataria firmó un convenio de coordinación en materia de población entre el Consejo Estatal de Población (Coespo) y la Secretaría de Gobernación, con el propósito de fortalecer la articulación institucional y establecer líneas de acción conjuntas que contribuyan a erradicar el matrimonio y embarazo infantil en la entidad, al considerar que estas prácticas afectan el desarrollo de niñas y adolescentes.

Proteger DD. HH.

En conferencia, afirmó que se está trabajando para que se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA). “Estamos luchando todos los días para que nuestras niñas y adolescentes tengan libertad y que nadie les corte sus sueños; el respeto irrestricto de sus derechos humanos está por encima de los usos y costumbres”.

Desde el inicio de esta administración, puntualizó “dejamos claro que no se permitirá un solo matrimonio infantil. Seguimos trabajando todos los días para erradicar estas prácticas, disminuir el embarazo infantil y adolescente, y fortalecer la concientización en las comunidades”.

“Ninguna práctica comunitaria puede estar por encima de los derechos humanos. No pueden llamarse usos y costumbres cuando se vulnera la integridad de una niña, adolescente o mujer”.

Durante el evento, Félix Medina Padilla señaló que la reducción del 24 % en la tasa de embarazo adolescente refleja los avances alcanzados en Guerrero, resultado del trabajo coordinado para atender este problema desde un enfoque de respeto irrestricto a los derechos humanos de las niñas y adolescentes.

Por su parte, Gabriela Rodríguez explicó que esta fase busca consolidar acciones entre los tres órdenes de gobierno en 11 municipios prioritarios con mayores índices, con el objetivo de prevenir el embarazo en adolescentes mediante una estrategia focalizada.