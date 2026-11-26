Laura Itzel Castillo Juárez, titular de la Secretaría de las Mujeres, informó que de enero a agosto de 2026, el promedio diario de feminicidios registró una disminución del 5 %. Sin embargo, dijo, con ninguna cifra las mujeres pueden sentirse satisfechas.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), la funcionaria presentó un balance sobre las acciones que ha implementado el Gobierno Federal para garantizar el acceso a la justicia.

Cero impunidad

Al decir que su compromiso es cero impunidad en feminicidios y violencia sexual, la funcionaria destacó dos acciones: la Guía de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres y la campaña Hombres por la Transformación. Así como 16 días de activismo a partir de mañana y hasta el 10 de diciembre, en los que se incluyen actividades, foros, inauguración de Centros de Justicia para las Mujeres y un encuentro con fiscalías especializadas.