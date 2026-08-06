Presentan la Jornada Nacional de Reforestación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la Jornada Nacional de Reforestación 2026 —que se llevará a cabo el próximo domingo 9 de agosto— en la que se plantarán 6.6 millones de árboles y plantas, con el objetivo de hacer un esfuerzo para crear conciencia, reconocer la importancia de la naturaleza y de la restauración ambiental.

“Este domingo vamos a hacer una Jornada Nacional de Reforestación. El objetivo es que esta jornada sea todos los años, que no solo sea 2026, sino que a partir de ahora pongamos un día al año donde todas y todos reforestemos. Es un esfuerzo nacional donde están gobernadoras, gobernadores, Jefa de Gobierno, municipios, el Gobierno de México y muchos voluntarios y voluntarias que van a ser parte de esta Jornada Nacional de Reforestación”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La jefa del Ejecutivo federal anunció que para su participación en la Jornada Nacional de Reforestación visitará el parque nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl en Puebla. Además, destacó que con el programa Sembrando Vida, en ocho años se han plantado mil 200 millones de árboles y se han reforestado un millón de hectáreas con la participación de más de 400 mil sembradores.

Condena burlas de diputadas de Morena

Y al ser cuestionada, sobre las declaraciones de las también creadoras de contenido e influencers, Nayeli Salvatori y Elvia Graciela Palomares, ante las burlas hacia adultos mayores, quienes expresaron en un podcast que “huelen a baúl, porque ya se están pudriendo”.

La mandataria reaccionó y dijo que “aunque sean de Morena o de cualquier otro partido político o sin partido político, no es correcto hablar de ninguna persona en una forma discriminatoria. Estamos en contra de cualquier forma de discriminación, cualquier forma”, declaró la presidenta.

La jefa del Ejecutivo señaló que la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes ya se pronunció sobre el tema y el partido debe determinar si sus dichos deben ser sancionados.

Considera “exagerado” presupuesto del INE

Así también, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “exagerado” el anteproyecto de presupuesto que presentó la Comisión Temporal de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para el ejercicio fiscal 2027, el cual asciende a 36 mil 119 millones de pesos (mdp), al considerar que supera de manera injustificada el costo de la elección federal de 2024.

Sheinbaum dijo que la propuesta representa un aumento de alrededor de 15 mil millones de pesos respecto al costo de la elección de 2024, por lo que afirmó que no encuentra una justificación para ese incremento.

Sheinbaum habla sobre presidencia en la SCJN

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que representantes del sector empresarial han expresado distintas posturas sobre quién debería encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); sin embargo, subrayó que la designación corresponde de forma exclusiva al propio máximo tribunal y no al Poder Ejecutivo.

En otro tema, la mandataria federal, aseguró que se está realizando una investigación para detener a los responsables del homicidio del creador de contenido e influencer César Gastélum, quien fue asesinado a balazos en un estacionamiento del desarrollo Urbano de Tres Ríos en Culiacán, Sinaloa.

Papa León XIV “está invitado” a México

La presidenta Claudia Sheinbaum insistirá al Vaticano y al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la santa sede, para que el papa León XIV visite México, en el marco de su gira por Latinoamérica del 6 al 17 de noviembre en la que recorrerá ciudades de Uruguay, Argentina y Perú.

“Lo hicimos por carta en su momento, después el 12 de diciembre tuve la oportunidad de hablar con el Papa y ahora que recibimos esta visita es muy importante, vamos a insistir en la visita del Papa a México. En esta discusión que estamos haciendo, además de lo que significa para el pueblo católico, hoy el Papa también representa una visión de un debate que hemos estado dando aquí relacionado con las plataformas digitales y la inteligencia artificial”, expresó.