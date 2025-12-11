Presentan la Ley Malena en Morelos

La diputada Jazmín Solano López encabezó la ponencia Ley de Violencia Ácida, Visibilizar para Transformar a cargo de María Elena Ríos Ortiz, quien impulsa en todo el país la Ley Malena, la cual busca tipificar este tipo de agresión como una forma extrema de violencia de género y garantizar atención integral a las víctimas.

La legisladora presentó la ley conocida en todo el país como la Ley Malena, en honor a la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz, quien en 2019 sobrevivió a un ataque con ácido que marcó su cuerpo y su vida; pero que también encendió una lucha colectiva.

La legisladora consideró el evento como acto de justicia, de reivindicación y de dignidad al explicar que este año 2025, entraron en vigor las reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tipifican la violencia ácida como delito autónomo y sancionan a los agresores con penas que pueden alcanzar hasta 15 años de prisión, con la cual Morelos se convierte en el estado número 20 en legislar contra esta violencia de género.